Miranda fala em conquistar títulos com o São Paulo em 2022 para voltar à seleção

02/01/2022 | 17:30



O zagueiro Miranda ainda tem esperanças de disputar a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano. Para isso, o jogador de 38 anos planeja uma grande temporada com o São Paulo, com a conquista de títulos, para voltar ao radar do técnico Tite.

Depois da conquista do Paulistão no primeiro semestre de 2021, o São Paulo caiu muito de desempenho, o que atrapalhou os planos de Miranda em voltar a defender o País. Fazer o time paulista mais seguro virou o mantra do defensor.

"Vejo que ainda estou no nível para jogar na seleção, mas primeiro tenho que desempenhar bem, fazer o São Paulo campeão novamente", afirmou Miranda ao Esporte Espetacular. "Essa é minha meta para 2022: estar preparado para, quando for chamado, responder à altura."

O São Paulo busca reforços para todos os setores, menos a zaga. Satisfeito com Miranda e Arboleda, de contrato renovado, o clube se vê bastante forte com a dupla defensiva. A ponto de Rogério Ceni não pedir jogadores para o setor.

Além da intenção de voltar a defender as cores do Brasil, Miranda ainda pediu que a CBF busque amistosos com as potências europeias para a seleção medir forças e evitar tropeços inesperados no Catar. "A seleção brasileira deveria fazer mais amistosos com seleções da Europa para testar mais o time e não se surpreender quando chegar na Copa do Mundo."