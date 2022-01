Jakelyne Oliveira e Mariano comemoram um ano de namoro e modelo se declara: Orgulho da linda história que estamos escrevendo

02/01/2022 | 17:11



Jakelyne Oliveira e Mariano começaram o ano com muito amor!

O casal está completando um ano de namoro e para comemorar, a modelo publicou uma declaração de amor ao namorado, acompanhada de fotos e vídeos deles juntinhos.

Feliz 1 ano da nossa melhor escolha. Olho para trás e sinto orgulho da linda história que estamos escrevendo. Ao seu lado me sinto segura, completa e amada! Obrigada por se dedicar diariamente em me fazer feliz, independentemente de estarmos perto ou longe.Você é tudo que sempre pedi para Deus? meu amor e meu melhor amigo, eu te amo demaaaaais e oro para que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria e discernimento para enfrentarmos qualquer adversidade que possa aparecer! Te amoooooo.

Mariano respondeu a publicação de Jakelyne, dizendo que ela é sua melhor escolha:

Ahhhhh como eu te amoooooo! Que venham muitos e muitos anos ! Pra sempre a minha melhor escolha.

E também rolou declaração no Instagram do cantor, que com uma foto dos dois, escreveu:

É minha prenda, hoje completamos 1 ano, 1 ano da melhor escolha da minha vida, 1 ano do 3? 2? 1? Quer namorar comigo?!? 1 ano de momentos incríveis, 1 ano de companheirismo, cumplicidade? enfim, um ano de felicidade!! Dizer obrigado por tudo é clichê, então vou resumir em uma pergunta! Quer namorar comigo de novo?!? Te amo.