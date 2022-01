Marcela Mc Gowan desabafa sobre morte do cantor Maurílio: Nosso chão foi tirado mais de uma vez

02/01/2022 | 17:11



O cantor Maurílio morreu na última quarta-feira, dia 29, aos 28 anos de idade. Muitos artistas e famosos ficaram abalados com a notícia tão repentina, inclusive Marcela Mc Gowan. A ex-BBB é namorada de Luiza, dupla de Maurílio.

No último sábado, dia primeiro, em seu feed do Instagram, a médica refletiu sobre o ano de 2021 falando dos altos e baixos desse segundo ano de pandemia:

É impossível viver o dia de hoje sem reflexões, 2021 foi um ano intenso, o que foi bom, foi MUITO bom, o que foi ruim, foi MUITO RUIM. Assim, sem meio termo.

Apesar de ter participado do Big Brother Brasil 2021 e publicado um livro, Marcela confessou que encarou um desafio pessoal e sofreu muito:

Encarei um desafio pessoal, me entregar ao amor e, nos últimos 12 meses, dividi minha vida com a mulher mais f**a desse mundo, nos apaixonamos, curtimos, viajamos, demos muitas risadas, crescemos e construímos, mas também recebemos golpes muito doloridos da vida. Nosso chão foi tirado mais de uma vez. Dores, lágrimas e muitos questionamentos viraram uma rotina, muitos porquês jamais serão respondidos, mas deixaram uma lição, a importância do amor, da gratidão, de que nossos sonhos devem ser vividos.

Assim como a ginecologista, queremos que o ano de 2022 seja incrível.