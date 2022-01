Rodrigo Faro exibe calcinhas de Ano Novo: Bege da Juliette e rosa da Virginia

02/01/2022 | 16:10



No último sábado, dia primeiro, Rodrigo Faro, de 48 anos de idade, mostrou em seu Instagram sua escolha peculiar de roupa íntima para a virada do ano. Bem-humorado, o apresentador brincou com as superstições ao revelar que dispensou as cuecas e usou duas calcinhas para passar o Ano Novo.

Na foto, divertiu os fãs ao posar para a câmera exibindo as peças nas cores rosa e bege, usadas por Virginia Fonseca e Juliette, respectivamente, no Réveillon anterior.

Como legenda, escreveu:

Nada de cueca velha comprada no supermercado. Nesta virada para 2022 usei uma calcinha bege igual à da Juliette e outra rosa igual à da Virginia... agora vai!