Kris Jenner escapa de pergunta sobre Kim Kardashian após Stormi interromper entrevista!

02/01/2022 | 16:11



Se livrou!

Kris Jenner estava dando uma entrevista ao vivo para Anderson Cooper e Andy Cohen durante a transmissão do Réveillon de Nova York pela CNN. Kris estava em Los Angeles, mas fez uma breve participação por meio de uma chamada de vídeo.

Andy Cohen decidiu perguntar aquilo que todos estão querendo saber e entrou no assunto de Kim Kardashian e Pete Davidson:

- Todos estão falando do novo relacionamento de Kim com Pete Davidson. Você já teve a chance de passar algum tempo com eles? Como eles estão como casal?

Anderson ainda brincou dizendo que Andy adora tentar arrancar informações. Kris tentou dar uma enrolada e quando ia dizer algo, acabou sendo salva pela pequena Stormi, filha de Kylie Jenner, que decidiu se juntar a avó e aparecer na chamada. Entre risadas, a empresária brincou:

- Boa distração. Na hora certa, Stormi. Perfeito, bem na sua deixa!

E foi aí que o tempo de conversa acabou, e todos ficaram sem a tão aguardada resposta.

Um ótimo timming para Kris Jenner e péssimo para todos que estão curiosos para saber mais sobre Kim e Pete, né?