Felipe Neto faz desabafo sobre depressão: Eu caí legal mesmo. E estou lá? no fundo do poço

02/01/2022 | 15:10



Felipe Neto e Bruna Gomes terminaram o relacionamento de cinco anos no Natal. Após a divulgação da notícia, muitas especulações começaram a surgir a respeito do estado de saúde do youtuber, já que ele sobre de depressão desde 2010.

No último sábado (1), Felipe usou seu Instagram para desabafar e falar sobre a sua luta contra a depressão:

Eu caí. Eu caí legal mesmo. E estou lá?no fundo do poço, com 20 cm de fezes, que não é suficiente pra me afogar, mas o suficiente pra querer afogar.

O comediante também aproveitou o momento para aumentar a conscientização sobre a importância de ter o apoio da família e dos amigos para conseguir vencer a doença:

Eu só estou aqui, de pé, porque desde que afundei meus amigos organizaram um rodízio pra ficar sempre gente na minha casa, 24h. [...] Outra coisa que me deixou em pé? Família. Minha mãe está sofrendo, mas é minha rocha. Ontem veio me trazer pavê e mousse. São as pequenas coisas, são os detalhes? O que mais me mantém de pé? O amor que vocês estão me mandando.

Por fim, o youtuber lembrou que a depressão é um distúrbio da mente e deve ser tratada com a ajuda de profissionais especializados:

A depressão é uma doença da mente, como a gastrite é uma doença do estômago. Amigos e família fazem você se sentir melhor, mas sem remédio, você não vai curar essa gastrite. Enfim, o resumo é: busque ajuda. Não enfrente sozinho.

Melhoras, Felipe, vai ficar tudo bem!