Volta do Litoral tem congestionamento na Anchieta e Imigrantes

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/01/2022 | 11:27



Atualizado às 12h15

A volta do feriado de ano novo já registra congestionamento nas principais rodovias que cortam o Grande ABC. A rodovia dos Imigrantes apresenta lentidão no trecho de baixada, do km 60 ao km 58, e tráfego congestionado, no trecho de serra, do km 58 ao km 50, ambos em direção a São Paulo, reflexo do excesso de veículos.

Já o trecho de serra da Anchieta apresenta lentidão em direção à Capital Paulista, do km 45 ao km 40, também por conta do excesso de veículos.

Há congestionamento também na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, do km 274 ao km 271, sentido Capital.

Os demais trechos de concessão Ecovias apresentam boas condições de tráfego. O tempo está bom e a visibilidade é boa.

O SAI está em Operação Subida (2x8), com descida realizada somente pela pista sul da rodovia Anchieta. Já a subida acontece pelas duas pistas da Anchieta e a pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Feriado de Ano Novo

Desde terça-feira (28), quando a Ecovias, concessionária responsável pela operação do SAI, iniciou a contagem, mais de 481 mil veículos desceram o trecho de Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 325 mil veículos. Somente na última hora, desceram mais de 2,7 mil veículos e subiram mais de 8,2.