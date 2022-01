Fica com Deus 2021, bem-vindo 2022!

Da Redação



01/01/2022 | 04:03



Sim, precisamos ter a coragem e o desapego necessários para dizer: ‘fica com Deus 2021’ e seja bem-vindo 2022! Entregar a Deus tudo o que vivemos neste ano que passa e abrir nossa mente e coração para as coisas novas que Deus tem reservadas para nós.

Nesse tempo de balanço e revisão de vida, é fundamental estabelecermos metas, com perseverança, progredindo sempre em todas as dimensões da vida. Tenho o hábito de dividir essas metas em etapas, com a finalidade de saber se estou progredindo nas propostas, para manter a motivação e superar o desânimo.

Vivemos em meio a grande competitividade e precisamos sempre superar nossos limites, mas é preciso ter em nosso coração uma certeza: estamos de acordo com a vontade de Deus. É preciso ser ousado na fé, orando sem cessar, com perseverança, sem desanimar. Superar todos os nossos limites e fraquezas é conquista diária que, por nós mesmos, não conseguiremos. Precisamos do auxílio do Santo Espírito de Deus, para chegarmos à meta desejada. A perseverança nos leva a compreender que mudanças fazem parte da vida, elas abrem portas para novos caminhos, que podem ser mais claros e melhores. Mudanças nem sempre são fáceis, mas nos levam para frente. É um desafio! É preciso viver verdadeira superação. É necessário que tenhamos fé. A mudança pode ser chance para encontrarmos o que sempre desejamos.

Quando propomos metas para o futuro, devemos prever possíveis problemas e estratégias para superá-los, quando aparecerem. A previsibilidade é parte da virtude da perseverança. Os imprevistos sempre são mais difíceis de superar do que o que levamos em conta ao estabelecermos o projeto. E aqui, três perguntas podem nos ajudar nessa travessia do ano que passa para o ano novo: O que eu vou deixar deste ano? O que devo levar para o próximo ano? O que preciso começar ou recomeçar? Certamente, devemos deixar tudo aquilo que não foi bom, que não edifica; levar conosco apenas as coisas boas, que somam, que agregam; e começar o ano novo com novos propósitos, transformados em atitudes!

Seja qual for o nosso projeto de vida, só conseguiremos atingir nossas metas pela graça do Senhor, perseverando na fé e superando todas as dificuldades próprias de cada um. A perseverança é fundamental em nossa vida, e nunca devemos parar no negativo que temos, olhar sempre para frente, lembrando que o hoje, com Cristo, é melhor do que tudo que já passou.

Este é o segredo dos fortes: perseverança e superação. Assim alcançaremos o Céu!

Bruno Costa é padre e missionário da Comunidade Canção Nova e autor dos livros Frases Que Nos Levam a Deus e Lutar Sempre, Desistir Jamais.

