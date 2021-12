Após polêmica com Lukaku, Tuchel manda recado no Chelsea: 'Ruídos desnecessários'

31/12/2021 | 17:00



Romelu Lukaku não está feliz com a camisa do Chelsea. Em entrevista concedida para o canal de TV inglês Sky Sports na última quinta-feira, o centroavante belga deu fortes declarações em relação ao seu sentimento no clube inglês e demonstrou arrependimento em ter deixado a Internazionale. As falas ganharam repercussão mundial e o técnico alemão Thomas Tuchel se pronunciou nesta sexta e comentou o tema.

Em entrevista coletiva para falar do confronto diante do Liverpool, que vai ocorrer neste domingo, pelo Campeonato Inglês, o treinador do Chelsea mandou um recado direto. Tuchel demonstrou grande insatisfação com o que o belga disse em relação ao seu futuro, mas evitou dar mais polêmica para o caso e revelou que vai discutir isso internamente.

"Sim, não gostamos. Traz ruídos desnecessários. Não ajuda, mas não queremos fazer mais do que realmente é. É muito fácil tirar linhas fora do contexto, fazer manchetes. Não o sinto infeliz, por isso estou surpreso", afirmou o treinador em relação a Lukaku. Tuchel ainda deixou claro que toda a análise sobre as declarações do atacante serão internas.

"Não vamos apenas ler as manchetes. Nós, aqui, vamos reservar um tempo para ver o que está acontecendo. Isso não reflete seu trabalho diário em Cobham (centro de treinamento do clube). Vamos (discutir isso). Mas vamos fazer isso a portas fechadas", garantiu o treinador do Chelsea.

O Chelsea não vive um grande momento no Campeonato Inglês após conquistar apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. Por outro lado, Lukaku também não vive uma grande fase tendo marcado apenas sete gols em 18 partidas disputadas.