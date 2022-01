Feliz 2022, feliz 2017...

Ademir Medici

01/01/2022



Para clarear, dois exemplos: 1962 e 1987.

Em 1º de janeiro de 1962, os Componentes da Alvorada, conjunto regional do bairro Assunção, em São Bernardo, completavam sete anos de serenatas. Começaram a tocar na noite de 31 de dezembro, completando as apresentações às 16h30 do dia 1º, percorrendo exatas 146 casas.

Em 2 de setembro de 1987, o Diário publicava a primeira coluna Memória, que este ano chegará ao seu ano 35. Gente, 35 anos de publicação diária. Que legal!

Podemos destacar duas datas ainda mais importantes: os 200 anos da Independência do Brasil (1822-2022); e os 90 anos da Revolução Constitucionalista paulista (1932-2022).

Claro, há datas não obrigatoriamente redondas que sempre são citadas, como as do aniversário das sete cidades.

De qualquer forma, 2 e 7 serão nossos guias preferenciais em 2022. Tem sido assim, ao longo dos anos: de cinco em cinco, fazemos a memória de cada dia, sempre com a colaboração de você, querido leitor. Que data você gostaria de ser incorporada na Memória aqui do Diário? Participe. Feliz Ano-Novo, com saúde e Deus no coração.

ILUSTRAÇÃO

Ok, o Natal já passou. Mas a ilustração de hoje é muito linda e tem vários significados: ilustrou a capa do último trimestre de 1957 de uma revista do grupo GM, de São Caetano; o desenho foi idealizado por Ortiz Picazo, que anos depois viria a trabalhar no Diário; e quem guardou a revista foi o jornalista Oto Diringer, também nosso ex-colega de Redação.

Assim, que esta primeira Memória de 2022 seja em homenagem ao Oto e ao Ortiz, saudosos jornalistas do Grande ABC.