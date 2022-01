Cidades da região aplicam 95% das doses recebidas contra Covid

Thainá Lana

Diário do Grande ABC



01/01/2022



Na luta contra a Covid-19, as cidades da região têm apostado na vacinação em massa para tentar combater a disseminação do vírus. As campanhas e ações para incentivar a imunização no Grande ABC têm surtido efeito, pelo menos quando são analisados os números de imunizantes aplicados. Em cinco dos sete municípios da região – Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires –, o percentual de aplicação chega a 95,7% das doses que foram distribuídas pelo governo estadual.

Em números absolutos, foram aplicadas desde o início da vacinação 4.052.507 doses dos imunizantes, das 4.232.139 recebidas nas cinco cidades, ou seja, desse total, apenas 179.632 doses não foram utilizadas. São Bernardo é o município com o maior número de vacinas aplicadas em relação à quantidade de doses recebidas: 1.502.673 das 1.546.467 foram utilizadas – restando apenas 45.340 doses.

O infectologista e fundador do IBSP (Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente), José Ribamar Branco, ressalta a importância de completar o esquema vacinal para garantir a imunidade. “São Paulo é o Estado onde a vacinação está mais avançada (cobertura ultrapassou a marca de 90% dos adultos com esquema vacinal completo). Nós temos que manter isso para poder controlar a doença. O mais importante é que todo mundo tem que ter a vacina completa, principalmente os jovens, idosos e as pessoas dos grupos de risco. Apenas uma dose não garante a imunidade nem para a Covid nem para essa nova variante (ômicron)”, alerta o especialista.

A são-caetanense Penha Caldo, 60 anos, já recebeu as três doses da vacina e ressalta a importância da imunização para tentar vencer a doença. “O vírus ainda não foi embora, mas se todos fizerem sua parte, logo a humanidade ficará livre disso. A imunização é importante para evitar a disseminação do vírus, e o quanto mais pessoas se vacinarem, menor será o risco de contágio”, enfatiza a moradora do Jardim São Caetano.

Os dados disponíveis na plataforma Vacina Já, do governo do Estado, apontam outra realidade nas duas cidades do Grande ABC. Em Mauá, o percentual de aplicação por distribuição de vacinas chega a 89%, porém, sozinho o município deixou de aplicar 89.645 doses – número que representa 49,9% dos imunizantes que não foram aplicados nas cinco cidades. Já Rio Grande da Serra é a pior cidade da região em relação ao número de doses aplicadas. O município tem apenas 55,8% de taxa de aplicação, o que significa que quase metade dos imunizantes que foram enviados não foram utilizados. No total, a cidade recebeu 102.318 doses de vacina contra o coronavírus e aplicou somente 57.185 mil.

RANKING DE APLICAÇÃO

Contabilizando os 644 municípios do Estado (a cidade de Serrana não consta no ranking), Rio Grande da Serra figura em último lugar na classificação de aplicação de doses contra Covid. Essa não é a primeira vez que a cidade do Grande ABC aparece entre as últimas posições. Conforme mostrado pelo Diário em setembro, o município era o segundo pior do Estado no ranking de aplicação da vacina, à frente apenas de Palmares Paulista, que pertence à microrregião de Catanduva, no Noroeste de São Paulo.

Como justificativa para baixa taxa de aplicação, a Prefeitura alega, por meio de nota, que “o município tem a característica de ter grande parte de sua população trabalhando em outras cidades da região, inclusive nas áreas de Saúde e Educação, o que explica o fato de vários profissionais terem sido imunizados em seus locais de trabalho, dispensando a aplicação onde moram. A aplicação de doses no município tem sido feita sob demanda, sem agendamento”, finaliza o posicionamento.

Mauá aparece em 592° lugar, sendo a segunda pior colocada da região – procurada pela reportagem, o Paço Municipal não retornou à demanda até o fechamento desta edição. Na posição 332, São Bernardo é a cidade mais bem colocada na classificação, com 97,06% de aplicação das doses recebidas – a melhor cidade do ranking é Botucatu, com aplicação de 129,02% de doses contra Covid.