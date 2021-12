Alemanha paralisa hoje três de suas seis usinas nucleares ainda em operação

31/12/2021 | 10:48



A Alemanha paralisa nesta sexta-feira (31) três de suas seis usinas nucleares ainda em operação, um ano antes do provável fim do uso desse tipo de energia pelo país. A decisão de abandonar a energia nuclear e avançar dos combustíveis fósseis para energia renovável foi tomada inicialmente pelo governo de centro-esquerda de Gerhard Schroeder, em 2002.

A sucessora dele, a chanceler Angela Merkel, reverteu a decisão para estender o uso das usinas nucleares após o desastre de Fukushima, no Japão, estabelecendo 2022 para o abandono dessa modalidade de energia. Os três reatores agora paralisados haviam começado a operar em meados dos anos 1980. As usinas são a Brokdorf, localizada 40 quilômetros a noroeste de Hamburgo, a Grohnde, que fica 40 quilômetros ao sul de Hannover, e a Grundremmingen, 80 quilômetros a oeste de Munique.

Alguns no país consideram a decisão um erro, já que as usinas estão em operação e produzem relativamente pouco gás carbônico. Mas o governo diz que o fim dessas usinas e o abandono do carvão até 2030 não afetarão a segurança energética nem a meta de se tornar "neutra" nas emissões líquidas na atmosfera até 2045. Fonte: Associated Press.