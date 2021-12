Nadal inicia treinamentos na Austrália e confirma que jogará ATP 250 em Melbourne

31/12/2021 | 10:30



O tenista espanhol Rafael Nadal deu boas notícias para seus fãs de todo o mundo nesta sexta-feira. O ex-número 1 do mundo, atual sexto colocado do ranking, desembarcou na Austrália, já iniciou os seus treinamentos e confirmou que disputará um ATP 250 em Melbourne na semana que vem. O torneio servirá como preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, na mesma cidade, que começará em 17 de janeiro.

No último dia 20, Nadal anunciou que havia testado positivo para a covid-19, o que colocava em dúvida seu início de temporada. O jogador de 35 anos participou de duas exibições em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, contra o britânico Andy Murray e o canadense Denis Shapovalov. A volta do espanhol aos treinos aconteceu na última quarta-feira e ele voou para a Austrália na quinta.

Antes das exibições disputadas no Oriente Médio há duas semanas, Nadal estava sem atuar desde 5 de agosto, quando participou do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos. Na ocasião, o espanhol já sofria com uma lesão no pé esquerdo, que o deixou afastado das competições do circuito profissional pelo restante da temporada.

A presença de Nadal na Austrália também anima a organização do primeiro Grand Slam do ano. Desde o início da semana, o diretor do torneio, Craig Tiley, estava otimista de que o espanhol poderia se recuperar a tempo para disputar a competição. O Aberto da Austrália já não conta com o suíço Roger Federer e as irmãs americanas Venus e Serena Williams, enquanto que a participação do sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, é colocada em risco por conta de seu status indefinido de vacinação contra a covid-19.

"Tenho conseguido mostrar um nível competitivo contra bons jogadores mesmo sem estar em perfeitas condições. Há coisas a melhorar, mas olhando com maior perspectiva, foi um torneio positivo", disse Nadal em entrevista coletiva no último dia 18, ainda em Abu Dabi, antes mesmo do diagnóstico para a covid-19. "O objetivo principal é ser saudável o suficiente para fazer as coisas que preciso fazer e almejar os objetivos que sempre tive".

Na ocasião, o espanhol ainda não tinha certeza se teria condições de jogar na Austrália. "Não posso garantir 100% de que estarei na Austrália. Tenho tempo para tomar uma decisão. Nesse ponto da minha carreira, preciso ver como o corpo responde e pensar dia a dia, estudando bem cada movimento".