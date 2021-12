Ano Novo no Japão – 5 tradições curiosas da celebração

Redação

Diversas tradições marcam a celebração de Ano Novo no Japão. A passagem por lá, chamada de “Oshougatsu”, é a principal celebração no calendário de festividades do país. O evento se estende por diversos dias, de 31 de dezembro a 3 de janeiro, desde a Era Meiji (1868-1912).

Repleto de tradição e costumes, o Ano Novo no Japão envolve uma série de práticas em busca de renovação, saúde e prosperidade para o próximo período que vai chegar. Confira algumas delas.

Ano Novo no Japão

Bonenkai(???)

Esta é nossa famosa “Festa da Firma”, uma confraternização comum entre grupos de colegas de trabalho ou entre amigos. O nome, traduzido ao pé da letra, significa algo como “festa para esquecer o ano”. As reuniões costumam ser realizadas em grande parte dos escritórios e corporações, geralmente nos dias que antecedem o recesso do final de ano.

Oshogatsu-kazari (?????)

Na terra do Sol Nascente, as casas também são enfeitadas para a passagem de ano com decorações conhecidas como oshogatsu-kazari. Um arranjo bastante comum usado nas residências é o Kado Matsu(??), feito de bambu (para prosperidade) e ramos de pinheiro (simbolizando longevidade).

Joya no kane (????)

Joya no kane (sinos do ano-novo, em tradução livre) é o nome que se dá para as 108 badaladas do ritual com o qual se recebe o ano novo nos templos budistas. Eles costumam ressoar na noite do dia 31 de dezembro, em contagem regressiva, para afastar más energias. A última badalada é dada exatamente à meia noite e marca a virada do ano e a purificação dos homens.

Nos templos xintoístas, por sua vez, um ritual tradicional é o Saitan-sai, realizado na madrugada de 1º de janeiro, com orações pelas bênçãos para o ano novo.

Osechi Ryori (?????)

Esta é uma tradição repleta de significados, como o cardápio da nossa ceia de Ano Novo. Comer lentilhas e romãs para atrair prosperidade e preferir a carne de porco porque ele “fuça para frente” às aves, que “ciscam para trás”, são alguns dos costumes da época.

No Ano Novo no Japão, este hábito se traduz no Osechi Ryori, conjunto de pequenos pratos tradicionais servidos em belas caixas de “marmita”. Elas são decoradas em laca de três ou quatro camadas, chamadas jubako. A tradição teve início na Era Heian (perído entre 794 e 1185).

Partilhados com todos os familiares e amigos, cada item da jubako simboliza um desejo particular para o próximo ano. O camarão (Ebi), por exemplo, traz longevidade, pois sua forma lembra as costas “curvadas” dos anciões. Para saúde, usa-se o kuromame, ou feijão preto, uma vez que a cor espanta maus espíritos. Já o “mame” (grão ou feijão) remete à saúde.

Oosouji (???)

Esta é “a grande faxina”, em tradução livre. Os japoneses acreditam que levar bagagem desnecessária para um novo ano dá azar. Por isso, no Ano Novo no Japão, tem-se o hábito de organizar o local de trabalho e a casa, endereçar negócios inacabados e repensar pensamentos não-construtivos.