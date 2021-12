Réveillon no Estoril. Atração nascida com a Billings. Hoje, abandono e saudades.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/12/2021 | 00:01



Antes da formação da Represa Billings, cortava-se o Rio Grande na altura do Bar e Restaurante de João Cavinato, o João da Ponte, embicando para trecho adiante do Caminho do Mar.

Com a represa, as partes mais elevadas foram utilizadas para pontos de lazer. Um deles, o Estoril Hotel, influenciou a abertura do Parque Estoril, pela Prefeitura de São Bernardo.

Hoje são vizinhos, e muito bem cuidados, o Parque Estoril e o clube de campo da Associação dos Funcionários Públicos. Já o velho hotel, depois sede do Jockey...

O glamour do Riacho Grande

Vicente D’Angelo

Mil novecentos e quarenta e oito. Um anúncio em O Estado de S. Paulo anunciava o que oferecia o Estoril Hotel aos seus hóspedes.

A localização do Estoril Hotel era no Riacho Grande, e a entrada de seu suntuoso salão encontrava-se onde é hoje uma pequena praça no fim da Rua dos Açores.

Ali, no hotel, grandes eventos ocorreram, como a passagem do ano de 1954 para 1955, conforme outro anúncio no Estadão.

Após a desativação do hotel, o Estoril tornou-se sede do Jocquey Clube do ABC, por iniciativa do empresário Almiro de Oliveira Sales. O glamour prosseguia, com o baile oficial de aniversário da cidade de São Bernardo, em 20 de agosto ou próximo à data. Festas inesquecíveis que o tempo tratou de sepultar.

Hoje, o imóvel encontra-se deteriorado, mas em suas ruínas sobrevivem nuances arquitetônicas belíssimas.

Por tudo isso, o nosso prefeito, que já tem a intenção de construir no lugar, ou próximo dele, o centro de canoagem, poderia fazê-lo mantendo as características arquitetônicas originais, restaurando assim um ícone para São Bernardo em um local muito importante sob o aspecto histórico – ponto de passagem do padre José de Anchieta, fundador de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, e de dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, quando da proclamação da Independência.

Prefeito Orlando Morando: no 2022 que se aproxima, o Brasil celebrará o bicentenário da sua independência, oportunidade única para que o Estoril, à beira do caminho, às margens da Represa Billings, retorne aos velhos e bons tempos.

Neste artigo, tivemos a colaboração de Márcia Sales e seu filho Ricardo Sales, mulher e filho do saudoso Sr. Sales.