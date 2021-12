Unidades do Bom Prato na região vão ser reformadas

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



31/12/2021 | 00:01



As duas unidades do Bom Prato no Grande ABC passarão por reforma nos três primeiros meses de 2022. Entre janeiro e março, os equipamentos instalados em Santo André e São Bernardo ganharão revitalização, assim como outros 57 pelo Estado, que ganharão pintura, trocas de piso e equipamentos, manutenção de fachadas e instalação de ar-condicionado climatizado. Entretanto, o funcionamento está garantido no período, independentemente das intervenções, que serão efetuadas em horários alternativos, ou seja, à noite ou aos fins de semana. O investimento total do governo estadual nas 59 unidades é de R$ 11,8 milhões.

“O intuito (dessas reformas) é trazer mais conforto e dignidade à população, tornando mais completa a proteção social que recebem durante o período de permanência dos clientes nas unidades durante as refeições”, destacou Célia Parnes, secretária de Estado de Desenvolvimento Social.

Em 2021, as unidades andreense e são-bernardense distribuíram quase 1 milhão de refeições. Foram 997 mil pratos, entre café da manhã, almoço e jantar, sendo 1.900 diários em Santo André e 2.100 em São Bernardo, ou seja, 4.000 refeições servidas por dia.

Além disso, a região ainda vai ganhar três novas unidades do Bom Prato em 2022, em Mauá, Diadema e São Bernardo, cada uma sob custo de R$ 1 milhão. “A implantação das novas unidades no Grande ABC, além da ampliação do programa em outras áreas do Estado, faz parte da estratégia de segurança alimentar promovida pelo governo de São Paulo para garantir alimentação de qualidade às pessoas que mais precisam, além de promover o combate à fome. Vale lembrar que desde o início da pandemia o serviço foi ampliado em 60%, passando de 2 milhões para 3,2 milhões de refeições por mês. Além disso, as refeições passaram a ser gratuitas para as pessoas em situação de rua”, afirmou Célia Parnes.

“A nova unidade do Bom Prato em São Bernardo ficará localizada no mesmo endereço onde funcionou por mais de um ano e meio o restaurante de campanha do programa, no bairro Assunção. A iniciativa foi um sucesso e, por isso, passou de projeto provisório para definitivo. Teremos uma unidade novinha já em 2022 para a nossa população”, celebrou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

O chefe do Paço são-bernardense, inclusive, esteve esta semana junto do governador em exercício Rodrigo Garcia (PSDB) para o lançamento do Bom Prato móvel em Perus, na Zona Norte da Capital. E garantiu que este formato volante – que tem a intenção de alcançar regiões com maiores índices de vulnerabilidade – poderá chegar a São Bernardo. “Tive a oportunidade de acompanhar o lançamento da primeira unidade móvel do programa Bom Prato, na Zona Norte de São Paulo, e a expectativa é que o modelo também seja trazido para São Bernardo”, disse Orlando Morando. O Estado, no entanto, não confirmou tal informação.

O transporte dos alimentos será feito em veículos adaptados para garantir a segurança sanitária e a temperatura das refeições. O preço unitário das marmitas será de R$ 1, o mesmo pago nos restaurantes.