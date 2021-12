Retrospectiva de 2021

Do Diário do Grande ABC



30/12/2021 | 23:59



No último dia de 2021 vale fazer um balanço sobre os principais acontecimentos do ano que está chegando ao fim. O assunto saúde foi, sem dúvida, o mais abrangente deste período, tendo a Covid-19 como fio condutor de uma sequência de fatos que gerou medo – em razão da grande quantidade de pessoas infectadas e mortes –, revoltas – alimentadas pela politização de crise e por fake news – e esperança, quando a vacinação começou a avançar e, na mesma proporção, as infecções e mortes recuaram.



O fato é que entre erros e acertos, a vida começou a voltar ao normal, com as pessoas retornando ao trabalho presencial, às escolas, frequentando shoppings e comércio de rua, mas ainda de máscara, cuja utilização teve de ser mantida após a descoberta da variante ômicron do coronavírus, que foi detectada na região três dias antes do ano acabar.



Do ponto de vista político, os prefeitos eleitos em 2020 fecharam o primeiro quarto de seus governos, com exceção de José Auricchio Júnior, de São Caetano, que assumiu o Palácio da Cerâmica na última semana de 2021 em razão da demora da Justiça Eleitoral em reconhecer a vitória do tucano nas urnas.



Na economia, a roda voltou a girar com a popularização dos imunizantes contra a Covid-19. Entretanto, a falta dos chamados semicondutores afetou demais a fabricação de veículos, fazendo com que as montadoras estabelecidas na região tivessem de reduzir ou interromper a produção.



No esporte, o Brasil teve o melhor desempenho da história nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na região, o São Bernardo FC viveu um ano perfeito. Foi campeão da Série A-2 e da Copa Paulista, conquistou o acesso à elite estadual e garantiu vaga na Série D nacional. Em Santo André, o Bruno Daniel recebeu o gramado sintético após 21 meses fechado.



Palavras como ‘superação’, ‘recomeço’, ‘esperança’ e ‘retomada’ nunca fizeram tanto sentido. Entretanto, ainda é preciso que os cuidados sejam mantidos, para que em 2022 a Covid possa, finalmente, ser página virada.