Impactos do pagamento instantâneo

Do Diário do Grande ABC



30/12/2021 | 23:59



Há um ano, o BCB (Banco Central do Brasil) lançava nova modalidade de transferências, o pagamento instantâneo (pix). Com sistema ágil, dinâmico e moderno, a utilização do pix foi difundida entre a população e, até outubro de 2021, segundo dados do BCB, já foram realizadas mais de 1,6 bilhão de transações, alcançando o valor de R$ 4 trilhões movimentados. Mas, afinal, quais foram os impactos da implementação do sistema de pagamento instantâneo no mercado financeiro?



A solução oferece vantagens que outras formas de pagamentos não comportam. O usuário tem acesso a serviço que opera 24 horas, recebe o valor imediatamente e fica isento de taxas comuns nos meios concorrentes. Neste sentido, o consumidor enfrenta menos burocracia, uma vez que as movimentações bancárias requisitam apenas a chave eletrônica do recebedor, que pode ser o número de celular, e-mail ou CPF.

Além disso, a criação do pix tem contribuído diretamente para fomentar a inclusão financeira no Brasil. Com mecanismo prático, a ferramenta alcançou 45,6 milhões de pessoas que não tinham feito TED (Transferência Eletrônica Disponível) um ano antes do lançamento do serviço, também de acordo com o Banco Central.



No entanto, ainda existem algumas questões que precisam ser analisadas para que o serviço continue proporcionando benefícios. Recentemente, o Banco Central anunciou série de medidas preventivas para garantir a segurança no serviço e aprimorar o seu funcionamento. As ações incluem bloqueio dos recursos em caso de suspeita de fraudes, notificações obrigatórias de transações rejeitadas e devolução de valores pela instituição recebedora em casos de suspeita de golpes ou falha operacional no sistema da operadora.



Além disso, foram estipuladas mudanças nas transações noturnas para pessoas físicas, limitando o valor para transferências para até R$ 1.000 no período entre as 20h e as 6h. O cliente pode ainda solicitar a alteração do valor, porém, a instituição financeira deve estabelecer o prazo de no mínimo de 24 horas para ativação do aumento.



O BCB já desenha novas prioridades para aperfeiçoar a ferramenta. Entre as novidades que a plataforma deve incluir estão: mecanismos para melhorar a experiência do usuário (UX), novas formas de iniciação, pix Saque e pix troco, iniciador de pagamentos no pix, bloqueio cautelar, mecanismo de devolução, pix cobrança e, por fim, a possibilidade de débito automático. Há, ainda, a integração do open banking com o pix, que facilitará a realização de compras on-line e fomentar mercado financeiro cada vez mais aderente às necessidades da atualidade.



Nedyr Pimenta Filho é diretor de inovação da empresa Provider IT.



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Universidade Presbiteriana Mackenzie; Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo); Dirceu Cardoso Gonçalves; Piar Comunicação; Giovana Telles; Gabriela Calencautcy; Renniê Paro; Bruno Pinheiro; Naxentia; Note!; Adriane Fonseca; Thomas Augusto Sampaio Ferraz; Oliverpress; Ana Lucia; Andressa Aricieri; Pinepr; Heloisa Freitas; Ana Clara Hauy; Erika Coradin; Ivan Netto; Dezoitocom; Matheus Bongiovani; Instituto Peabiru; Associação Sarambuí; Hedylaine Boscolo; Dfreire Comunicação e Negócios; Rafael Machado; Marcela Baptista; Élida Gonçalves; Caroline Souza; Agência Febre; Luisa Mattos.



Histórias tocantes

Este Diário prima em contar histórias tocantes, sobretudo em época de festas de fim de ano e pandemia. Neste período, as pessoas ficam mais sensíveis e se tocam com drama de outro. Claro, repórteres devem ser dotados de sensibilidade, como Thainá Lana, que relata a história da mãe Cristiane Borges, que lançou livro com textos da filha falecida, Isabelli Borges Valentim, livro denominado Brilho e Luz (Setecidades, dia 27). A autora relata histórias de amizade, encontros e segredos, típicas de uma adolescente. Dessa forma, Isabelli é dotada de qualidade transcendental, denominada ausência/presente, tanto é o desejo de estarem juntos. Ela deixa de estar aqui e agora, mas está nas lembranças dos que ficaram. Esse gênero de livro é denominado escrita de si, a que pertencem diários, correspondências, história de vida, gênero que ganha mais adeptos.

Alexandre Takara

Santo André



Não olhe para cima

Após acompanhar nas redes sociais comentários a favor e contra o filme Não Olhe Para Cima, lançado recentemente pela Netflix, resolvi assisti-lo. A obra de ficção conta a história de dois astrônomos que identificaram cometa em rota de colisão com a Terra, fato que extinguiria a vida em nosso planeta e a dificuldade deles em alertar a população. De forma bem-humorada, o filme nos remete à realidade atual de nossa civilização, onde grandes conglomerados controlam, não só todos os tipos de governos, como também a mídia, fazendo-a cooptar líderes para usá-los de acordo com suas conveniências. As redes sociais atuam como verdadeiras bestas do apocalipse, dividindo e afetando o bom senso das pessoas, que chegam a negar até a própria realidade. Excelente analogia para os que gritam ‘vacina sim’ ou ‘vacina não’, ‘ele sim’ ou ‘ele não’, nos mostrando que sem união todos perderão. Mas não se alarmem, é apenas filme de ficção. A humanidade não será extinta por um cometa nem por um vírus nem por outro tipo qualquer de cataclismo, mas sim pela sua própria burrice.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Insegurança

Pagamos nossos impostos e não temos a mínima segurança. Aí somos informados que a responsabilidade é do governo, então deixa para o governo resolver. Os prefeitos fazem o quê? Ontem teve assalto no bairro Valparaíso, em Santo André, com motos. Até quando? A população tem pandemia para enfrentar, que ninguém achou solução. Fora os policiais, que não têm reconhecimento salarial. Insegurança total.

Reginado Santos

Santo André



Com garra e fé!

Lógico que para vislumbrarmos futuro melhor é essencial o bom funcionamento das nossas instituições e, principalmente, de governo que se preocupe em atender aos clamores da Nação! O que, infelizmente, não vem ocorrendo! Porém, as nossas garra e fé podem fazer a diferença! E neste sentido que desejo a todos os leitores deste Diário feliz 2022! Que na ausência de bons governantes, vamos governar a nossa vida, estudar, trabalhar, ser tolerante e generoso com o próximo etc. Neste ano, com todas as dificuldades, vamos renovar nossas esperanças, respirar a vida com galhardia e nos superar. Nada de desânimo!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)