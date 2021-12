Petrobras assina venda de concessão de bloco na Bacia do Paraná a Ubuntu por US$ 32 mil

30/12/2021 | 18:48



A Petrobras comunicou nesta quinta-feira, 30, que assinou hoje a venda da totalidade de sua participação na concessão do bloco PAR-T-218_R12, localizado na Bacia do Paraná para a Ubuntu Engenharia. O valor total da transações é de US$ 32 mil e o fechamento está sujeito à aprovação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre outras condições.

Segundo a Petrobras, a concessão, localizada no extremo oeste do Estado de São Paulo, foi adquirida na 12ª Rodada de Licitações da ANP em 2013 e está atualmente no 1º Período Exploratório e com os compromissos do Programa Exploratório Mínimo (PEM) já integralmente cumpridos. A Petrobras detém 100% de participação no bloco.

A estatal diz em comunicado ao mercado que a operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade.

"A Petrobras segue concentrando cada vez mais os seus recursos em ativos em águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa", afirma.