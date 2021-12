Itaú: aplicativo falso criado por cibercriminosos já foi retirado do ar

30/12/2021 | 17:55



O Itaú informou há pouco que o falso aplicativo do banco criado por cibercriminosos foi retirado do ar. Os hackers criaram uma página falsa da Google Play Store, que hospeda um malware, ou "software malicioso", no aplicativo enganoso do Itaú. Mais cedo o banco ressaltou que não houve danos a clientes.