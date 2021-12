Motorista encontra pontos de lentidão nas avenidas do Sistema Anchieta-Imigrantes

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/12/2021 | 17:17



A saída para o feriado de ano novo tem causado congestionamento nas principais avenidas do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), por conta do excesso de veículos. Há pontos de lentidão na Avenida Imigrantes, no sentido litoral, do km 23 ao km 51 e do km 65 ao km 70. No sentido São Paulo também apresenta engarrafamento, do km 59 ao km 46.

Na Padre Manoel da Nóbrega o tráfego lento segue sentido à Capital, do km 277 ao km 274 e do km 272 ao km 274. Já na via Anchieta, no sentido litoral, os pontos de lentidão estão concentrados do km 26 ao km 51. No sentido Capital há congestionamento, do km 55 ao km 46, devido queda de barreira. Uma faixa está liberada no local.

O trânsito na Cônego Domênico Rangoni ocorre no sentido Capital, do km 258 ao km 270, e no sentido Guarujá do km 253 ao km 248.

O tempo nas vias está encoberto, com chuva em pontos isolados e neblina no topo de serra, onde a visibilidade é parcial.

O SAI está em Operação Normal 5X5. Motorista utiliza a pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada pela pista norte das duas rodovias.

Feriado de Ano Novo

Desde às 0h de terça-feira (28), quando a Ecovias, concessionária responsável pela operação do SAI, iniciou a contagem, mais de 283,9 mil veículos desceram o trecho de Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 139,5 mil veículos. Somente na última hora desceram mais de 3,2 mil veículos e subiram mais de 3 mil veículos.