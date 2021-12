The Rock chama Vin Diesel de manipulador após publicação mencionando Paul Walker

30/12/2021 | 15:10



Dwayne The Rock Johnson acusou Vin Diesel de manipulação após uma publicação feita nas redes sociais.

Diesel publicou um texto em seu Instagram no dia 7 de novembro direcionado ao The Rock. Nele, o ator tenta convencer o colega a voltar para a sequência de Velozes e Furiosos, e segundo o Page Six, em uma entrevista dada recentemente para a CNN, The Rock ficou surpreso ao ver a postagem porque os dois já haviam discutido sobre a saída permanente de Dwayne da franquia.

- Em Junho, quando eu e Vin realmente nos conectamos, não por redes sociais, eu disse diretamente e de modo privado para ele que eu não voltaria para a franquia. Eu fui firme e cordial com as minhas palavras, disse que sempre apoiaria o elenco e torceria para que a franquia fosse um sucesso, mas não havia chance de eu voltar.

No texto de novembro, Diesel escreveu:

Meu pequeno irmão Dwayne... a hora chegou. O mundo espera pela final de Velozes 10. Como você sabe, meus filhos se referem a você como tio Dwayne na minha casa. Não tem um Natal que passa que vocês não mandam bons desejos uns aos outros... mas a hora chegou. O legado espera. Eu te disse anos atrás que eu iria cumprir minha promessa ao Pablo. Eu jurei que alcançaria e manifestaria o melhor Velozes na final, que é 10! Eu digo isso com amor... mas você deve aparecer, não deixe a franquia quando você tem um papel tão importante nela. Hobbs não pode ser feito por mais ninguém. Eu espero que você aceite e preencha seu destino.

The Rock não gostou nada da forma como ele tornou tudo tão público, e principalmente do modo que ele usou os filhos e a morte de Paul Walker para convencê-lo a voltar para o filme.

- A publicação de Vin foi um exemplo de sua manipulação. Eu não gostei que ele envolveu os filhos e a morte de Paul. Deixem-os fora disso. Nós nos falamos meses atrás sobre isso e chegamos em um claro consenso.