Diogo Nogueira elege namoro com Paolla Oliveira o melhor acontecimento de 2021

30/12/2021 | 14:10



Que Diogo Nogueira é um cara extremamente romântico, isso já não é novidade para ninguém, não é mesmo!? Em uma entrevista para o Gshow e que foi ao ar durante o programa de Fátima Bernardes na última quarta-feira, dia 29, o cantor apareceu agradecendo as coisas boas que aconteceram durante o seu 2021.

Entre tantas coisas para agradecer, Diogo Nogueira deixou claro toda a sua gratidão pela namorada, Paolla Oliveira, ter aparecido durante este ano tão conturbado e ele acabou elegendo que seu encontro com a atriz como a melhor coisa do ano

O meu melhor encontro em 2021 com certeza foi com a Paolla. Encontrei com essa pessoa maravilhosa, de caráter indiscutível e que só me fez bem, só me fez acrescentar. Sou muito grato por esse encontro, agradeço a Deus.

Depois desse depoimento, Diogo Nogueira ainda foi até as redes sociais fazer um balanço do ano e ele deixou claro que o 2021 realmente não foi nada fácil, mas tem motivos de sobra para agradecer lembrando até dos projetos que participou.

2021, você não foi fácil, mas mesmo assim, eu tenho muito pra agradecer!Teve muita LIVE, meu novo projeto Samba de Verão, o Bola de Prata da ESPN, além, é claro, de momentos de descanso na natureza (alô, Noronha, já já to ai!!!) E continua...

E nem demorou muito para que o sambista voltasse até as redes sociais para continuar a postagem terminando os agradecimentos e envolvendo novamente o nome de sua namorada, Poalla Oliveira.

Continuando meus agradecimentos para 2021. Esse foi o ano em que conheci e me apaixonei pela minha Flor de Caña, em que fiz diversas LIVEs pra ficar mais pertinho de vocês, teve também muito ensaio pro nosso esperado retorno aos palcos, parceria com meu irmão Mumuzinho e uma viagem inesquecível pra Nicarágua. E por incrível que pareça, ainda não acabou!

Não dá, né!? Muito fofo!