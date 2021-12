Tadeu Schmidt dá spoilers da nova edição do BBB: Líder com mais privilégios, não achei o quarto dele

30/12/2021 | 14:10



Quem aí já estava com saudades da casa mais vigiada do Brasil? Tadeu Schmidt aproveitou que a estreia da nova edição do BBB está próxima e soltou alguns spoilers para a galera. O novo apresentador do reality show apareceu nas redes sociais do programa carregando alguns cartazes que deram o que falar.

- Gente, desculpa, eu queria muito adiantar umas novidades para vocês, contar algumas coisas que descobri, mas não me deixaram contar nada, brincou Schmidt, enquanto mostrava várias frases escritas.

Entre elas:

Um líder com mais privilégios. Aliás, não achei o quarto dele.

Bate e volta? #VaiTer.

Um botão novo para ser usado... Ou não.

VIP e Xepa frente a frente

Tem gente nova e novidades na #RedeBBB.

Novos recursos no #FeedBBB.

- A equipe está aqui do lado em uma reunião, então eu não vou falar nada. Não posso e não vou falar nada para vocês mesmo, tá? Mas não vejo a hora de dividir tudo com vocês. Tudo bem, né, pessoal? Cá entre nós, 2022 está aí!, finalizou.

A 22° edição do reality show começa dia 17 de janeiro com novo CAT BBB apresentado por Dani Calabresa. Quem já está ansioso para conferir as novidades?