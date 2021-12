Bolsonaro tenta legitimar ausência na BA com vídeos de visitas a outras tragédias

30/12/2021 | 13:48



Na tentativa de justificar a manutenção de suas férias para visitar cidades afetadas pelas chuvas na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais um compilado de vídeos nos quais visita de helicóptero locais atingidos por tragédias.

No vídeo de dois minutos são mostradas imagens das visitas de Bolsonaro a Brumadinho (MG), em 2019, ainda no primeiro mês de governo, após o rompimento da barragem da Vale, além das cidades de Betim, Contagem, Raposos, Ibirité e Sabará, que no começo do ano passado enfrentaram problemas devido às chuvas.

O vídeo também conta com imagens de Florianópolis (SC), que em meados do ano passado sofreu devido aos fortes ventos causados por um ciclone. Outra visita foi feita pelo presidente a Santa Catarina no final de 2020, em cidades afetadas pela chuva.

O vídeo encerra com viagens realizadas ao Acre, no início deste ano, e na Bahia, em 12 de dezembro. O material é divulgado após as críticas a Bolsonaro por não ter visitado a Bahia quando as chuvas agravaram a situação do Estado. Desde o dia 27 de dezembro, o presidente está em São Francisco do Sul (SC), onde pretende ficar até o dia 3 de janeiro.

Nas redes sociais, na última terça-feira (28), a hashtag "BolsonaroVagabundo" chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Internautas cobravam do presidente uma postura mais ativa em meio à tragédia.