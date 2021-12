'Solidariedade e diálogo serão fundamentais em 2022', afirma presidente da Fifa

30/12/2021 | 13:47



Em sua mensagem de final de ano, publicada nesta quinta-feira no site oficial da Fifa, o presidente da entidade máxima do futebol, o suíço Gianni Infantino, garantiu que "solidariedade e diálogo serão fundamentais em 2022", ano em que será disputada a Copa do Mundo do Catar, em novembro e dezembro. "Será uma ocasião verdadeiramente única para reunir o mundo novamente em uma celebração do futebol e inclusão social", disse.

"2022 será um ano de ação, mas também será um ano de diálogo. A nova Fifa é um órgão democrático e, junto com nossos parceiros, traçaremos a rota para o futuro do futebol, tornando-o adequado para cada caso na era moderna e garantindo ser capaz de aumentar a competitividade global", prosseguiu Infantino.

O presidente da Fifa destacou que, para isso, a entidade poderá "contar com a unidade e força coletiva dentro da comunidade futebol", para garantir "que o futuro do futebol é globalmente sustentável" com a grande maioria que está disposta a criar novas oportunidades.

Infantino comentou sobre a importância da Copa do Mundo no Catar, que será a primeira no Oriente Médio. "Trará esperança e inspiração para pessoas ao redor do mundo que sofreram tempos difíceis durante a pandemia", ressaltou. "A Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 será uma ocasião verdadeiramente única para reunir o mundo novamente em um celebração do futebol e inclusão social".

Sobre o enfrentamento à covid-19, o dirigente falou do compromisso da Fifa com a solidariedade com toda a comunidade do futebol em suas ações e sublinhou o "Plano de Apoio Covid-19", que tem sido crucial para a sobrevivência da modalidade em muitas "de suas federações membro".

"O futebol tem muitos níveis diferentes, mas em sua mágica, em sua essência, é o mesmo esporte. O esporte do povo. A Fifa é o único corpo governante que se preocupa e se preocupa com o mundo todo", completou Infantino.