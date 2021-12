Diocese promove ação solidária para ajudar famílias atingidas pelas chuvas no Grande ABC

Heitor Agricio

Especial para o Diário



30/12/2021 | 13:50



A Diocese de Santo André, por meio do Vicariato Episcopal para a Caridade Social, pastorais sociais e paróquias organizaram uma campanha de solidariedade em auxílio às famílias atingidas pelas fortes chuvas que atingiram todo o Grande ABC na tarde da ultima terça-feira, 28, principalmente nas cidades de Santo André e Mauá, onde o dano foi consideravelmente maior.

A iniciativa visa arrecadar doações e recursos para a compra de alimentos não perecíveis, leites em pó, roupas, fraldas infantis e adultas, lençóis, cobertores, produtos de higiene e medicamentos para as famílias que tiveram perdas em razão do temporal.

“A nossa diocese foi muito unida em ações solidárias assim, então prontamente nos organizamos nas sete cidades do Grande ABC, começamos a ver as necessidades de cada local e criamos uma rede de comunicação para divulgar as ações e assim chegar a mais pessoas “ afirma Fernanda Minichello, coordenadora da Pastoral da Comunicação da Diocese de Santo André.

Hoje, 30, pela manhã o bispo Dom Pedro Cipollini, acompanhado do Padre Ryan, visitaram os moradores da Vila Carlina, bairro de Mauá atingido pelas chuvas de terça-feira. Ambos prestaram solidariedade e acompanharam os trabalhos realizados pela comunidade, destacando a importância da união de toda Diocese em auxilio dos que sofreram com a chuva

A ação que visa atender aproximadamente 80 famílias teve inicio na manha de ontem, 29, e irá ser realizado até que as famílias tenham as demandas e necessidade atendidas. A campanha pode ser ajudada por doações via PIX, depósito bancário ou em diversas paróquias dos municípios de Santo André, Mauá, São Bernardo e São Caetano.

Veja como ajudar:

Pix: vicariatodacaridade@diocesesa.org.br

Depósito em conta do Vicariato Episcopal para a Caridade Social da Diocese de Santo André:

Banco Itaú – Agência: 3392 – C/C: 26537-1

Mitra Diocesana de Santo André CNPJ 57.591.349/0001-2

Mais informações pelo WhatsApp do Centro de Pastoral: (11) 99981-1233.