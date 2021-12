Giovanna Ewbank compartilha Titi e Francisca dançando A Queda de Gloria Groove

30/12/2021 | 12:11



Na última quarta-feira, dia 29, Giovanna Ewbank compartilhou em seus Stories, clipes da aula de TikTok que sua filha, Titi, de oito anos de idade, e Francisca, filha de Rodrigo e Francisca Pereira, estavam fazendo. A professora das garotas foi Elen Portugal, dançarina e criadora de conteúdo.

No momento compartilhado, a música que está tocando é um remix de A Queda, música de Gloria Groove. A versão piseiro da composição viralizou no app de vídeos. Aproveitando para compartilhar com o momento com os seguidores e com a cantora, Gioh diz:

- Hoje as meninas estão tendo aula de TikTok com a Elen e olha Gloria escolheram sua música, hein?

A influenciadora digital vive compartilhando os momentos de seus filhos em suas redes sociais e deixa seus seguidores babando toda vez.