Bárbara Evans rebate críticas que estaria reclamando da primeira gestação: Estou compartilhando a minha experiência, sem romantizá-la

30/12/2021 | 12:11



Sem papas na língua, Bárbara Evans voltou a falar sobre os haters! Não é novidade que a modelo compartilha todas as fases da primeira gestação nas redes sociais, no entanto, a filha de Monique Evans não curtiu ver alguns comentários dizendo que ela estava reclamando da gravidez.

Lendo alguns directs, eu queria queria esclarecer uma coisa. Não estou reclamando de nada. Estou compartilhando a minha experiência da gestação sem romantizá-la. Estou compartilhando para apoiar as outras mamães que se sentem assim como eu. Nada além disso! Se você está grávida, ou esteve e se sentia linda, que bom! Mas infelizmente não são todas as grávidas que se sentem dessa forma. E isso não quer dizer que não esteja no momento mais feliz da minha vida, porque eu estou! Gerando dentro de mim o meu maior sonho. Tenham compaixão e amor ao próximo. Nenhuma gestação é como a outra. Assim como no meu tratamento para engravidar eu compartilhei tudo, agora estou fazendo o mesmo! Saibam respeitar as pessoas! muito feio mulheres atacando as outras, se apoiem! Não estou reclamando, estou compartilhando. Só para deixar bem claro, estou no momento mais feliz e especial da minha vida! Mas isso não quer dizer que me ache linda. E está tudo bem, não serei menos mãe por não me achar maravilhosa na gestação, desabafou.

Bárbara está esperando a primeira filha, Ayla, com Gustavo Theodoro após um longo processo de fertilização in vitro.