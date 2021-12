Neymar Jr. faz festa em mansão e recebe amigos famosos

30/12/2021 | 11:11



Neymar Jr. já começou as celebrações do réveillon! O jogador, segundo informações do jornal Extra, deu uma festa para lá de animada na última terça-feira, dia 28, em sua mansão localizada em Mangaratiba, na região da Costa Verde.

Na celebração, ele recebeu amigos famosos como Ludmilla, David Brazil e Charles do Bronx, campeão do UFC -e rolou até show do cantor Suel!

Os convidados, claro, não deixaram de compartilhar imagens do momento nas redes sociais.