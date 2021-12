Insensibilidade

Do Diário do Grande ABC



29/12/2021 | 23:59



Enquanto os mauaenses ainda se refaziam do temporal da terça-feira – o segundo em 15 dias –, contabilizavam os prejuízos e tentavam se recuperar para dar andamento a suas vidas, a Prefeitura da cidade, comandada por Marcelo Oliveira, sem dó nem piedade, arquitetava pacote de maldades. O prefeito deu aval para que fosse reajustada uma série de tarifas, impostos e taxas.



Muitos dos cidadãos mauaenses ontem não tiveram conhecimento dos decretos que foram assinados por Marcelo e publicados no Diário Oficial do Município. Eles estavam bastante ocupados, limpando suas residências, comércios ou outros estabelecimentos que foram violados pela força da enxurrada.



Hoje talvez tenham notícia de que vão pagar mais pelo IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), pela CIT (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública), para estacionar seus carros na Zona Azul, pela taxa de esgoto e ainda pela passagem de ônibus.



Depois que colocarem tudo em ordem, saberão que o prefeito não teve a menor sensibilidade. Que praticamente nem esperou a água baixar para dar andamento aos decretos que irão penalizar um pouco mais os mauaenses.



Terão a real noção de que existem dois pesos e duas medidas, uma vez que a Suzantur recebeu do chefe do Executivo tratamento bem diferente. Para compensar o suposto prejuízo que teve durante a pandemia, a empresa de transportes pagará somente a metade do ISS (Imposto Sobre Serviços). Aí cabe perguntar se os demais mauaenses, sejam assalariados, comerciantes, profissionais liberais ou empresários, também não foram afetados pela Covid-19?



Pagar tributos é obrigação de todos os cidadãos. É com esse dinheiro que o poder público deve trabalhar para melhorar as condições da cidade. O que não pode é haver distinção entre uns e outros. É preciso também ter coerência na hora de cobrar. Isso é uma questão de justiça.