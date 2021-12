Dr. Dre terá que pagar 569 milhões de reais para a ex-mulher após acordo de divórcio

29/12/2021 | 16:11



Parece que a ex-mulher de Dr. Dre está prestes a ganhar uma bela quantia de dinheiro!

Segundo o TMZ, o rapper e sua ex-esposa, Nicole Young, finalizaram o processo de divórcio e entraram em um acordo a respeito das finanças dos dois. Ficou decidido que Dre irá pagar o valor de 100 milhões de dólares para Nicole, o equivalente a 569 milhões de reais!

Apesar do alto valor, uma fonte chegou a dizer que ele está feliz que a ex terá direito a apenas uma parcela de seu patrimônio, estimado em 820 milhões de dólares - o que equivale a mais de quatro bilhões de reais!

Além disso, o acordo permite que Dre fique com as sete propriedades que eles possuem, e também com os direitos de suas gravações, marcas registradas, direitos relacionados a parcerias e ações da Apple, que incluem lucros de venda da marca Beats By Dre.

Quanto aos veículos, o rapper ficará com seis e ela com quatro. Nicole também ficará com jóias, dinheiro e contas bancárias que ela manteve durante o casamento.