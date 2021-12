Arnaldo Jabor tem melhora progressiva, mas continua internado na UTI

29/12/2021 | 15:10



Desde sua hospitalização por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) agudo isquêmico, Arnaldo Jabor já passou por um procedimento vascular para a desobstrução de um coágulo.

Segundo o boletim médico enviado pela assessoria do Hospital Sírio-Libanês ao ESTRELANDO, nesta quarta-feira, dia 29, o jornalista de 81 anos de idade segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está em fase de recuperação. Confira o boletim médico na íntegra:

O Sr. Arnaldo Jabor continua internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Encontra-se consciente, em fase de recuperação do Acidente Vascular Isquêmico e melhora progressiva do quadro neurológico. Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Dr. Rogério Tuma.