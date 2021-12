Contas do governo registram superávit de R$ 3,872 bi em novembro, diz Tesouro

29/12/2021 | 15:04



Com a arrecadação de impostos em alta e as despesas em queda, as contas do governo central registraram superávit primário em novembro. No mês passado, a diferença entre as receitas e as despesas ficou positiva em R$ 3,872 bilhões.

O resultado - que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central - foi o melhor desempenho para o mês desde 2013. Em novembro de 2020, o resultado havia sido negativo em R$ 18,257 bilhões.

O superávit do mês passado foi maior que as expectativas do mercado financeiro, cuja mediana apontava um saldo positivo de R$ 340 milhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast junto a 18 instituições financeiras. O dado de novembro ficou dentro do intervalo das estimativas, de déficit de R$ 21,0 bilhões a superávit de R$ 5,20 bilhões.

Até novembro, o resultado primário foi de déficit de R$ 49,287 bilhões, o melhor resultado desde 2014 para o período. No ano passado, esse mesmo resultado era negativo em R$ 699,122 bilhões, principalmente por conta dos gastos e renúncias de receita com a primeira onda da pandemia do coronavírus.

Em novembro, as receitas tiveram alta real de 8,4% em relação a igual mês do ano passado. Já as despesas caíram 12,7% na mesma comparação, já descontada a inflação.

Em 12 meses até novembro, o governo central apresenta um déficit de R$ 100,0 bilhões - equivalente a 1,1% do PIB. A meta fiscal proposta pela equipe econômica para este ano admite um déficit de até R$ 247,118 bilhões nas contas do governo central, mas o governo vinha prevendo um rombo menor, mesmo com despesas extras por causa da pandemia de covid-19.

BC

As contas do Tesouro Nacional - incluindo o Banco Central - registraram um superávit primário de R$ 18,164 bilhões em novembro, de acordo com dados divulgados pelo Tesouro. No ano até o mês passado, o superávit primário acumulado nas contas do Tesouro Nacional (com BC) é de R$ 206,834 bilhões.

Já o resultado do INSS foi um déficit de R$ 13,948 bilhões no mês passado. No ano, o resultado foi negativo em 255,367 bilhões. As contas apenas do Banco Central tiveram déficit de R$ 344 milhões em novembro e de R$ 754 milhões no acumulado de 2021.