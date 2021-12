Grêmio está de olho em Sorriso, não descarta Douglas Costa e vê Jean Pyerre fora

29/12/2021 | 15:00



O Grêmio passará por uma enorme readequação em sua folha salarial nós próximos três meses. A meta é baixar bem os R$ 7,5 milhões mensais que fechou o ano. Em busca de reforços que se adaptem à nova realidade, o presidente do clube, Romildo Bolzan Jr., revelou interesse no atacante Sorriso, do Juventude, admitiu que Jean Pyerre vai "respirar novos ares" e não abriu mão de contar com Douglas Costa e nem mesmo Diego Souza.

"Para mim, quanto mais jogadores representativos e de personalidades o time tiver, melhor será", afirmou Romildo Bolzan à rádio Grenal, nesta quarta-feira. "Todo time tem que ter no mínimo três ou quatro lideranças positivas dentro de campo", endossou. Mesmo com a equipe rebaixada à Série B, a ideia é iniciar 2022 com elenco forte.

O Grêmio fechou com o atacante Janderson, do Corinthians, e os ex-são-paulinos Orejuela e Bruno Alves, além de Nicolas, do Athletico-PR. O atacante Sorriso, do Juventude, e o meia Benítez, dispensado do São Paulo, podem ser as próximas novidades em Porto Alegre.

"Sorriso é um jogador que está no nosso radar", admitiu o presidente gremista, revelando que pode ir novamente atrás de Diego Souza. "Na verdade era um jogador que estava encerrando o contrato. Ele teve altos e baixos, mas no final da temporada foi um grande jogador. Nós podemos tentar recontratar, por que não?", afirmou. A saída do centroavante foi pelo fim do vínculo, após o Brasileirão. Caso o veterano aceite uma redução nos vencimentos, um novo acordo não está descartado.

Na visão de Romildo Bolzan, nem mesmo uma saída de Douglas Costa será facilitada. Com contrato por empréstimo até o fim de junho de 2022, o meia terá de negociar a rescisão ou um interessado pagar para tê-lo. Não duvidem se seguir em Porto Alegre, de acordo com o presidente.

" O Grêmio trabalha hoje com o Douglas Costa, pois ele tem contrato e o Grêmio vai cumprir com o contrato. Até o momento não há uma negociação concreta pelo atleta", enfatizou. Já Jean Pyerre deve defender o Athletico-PR por empréstimo.

"Jean Pyerre possivelmente não fica conosco este ano. É um situação que estamos vendo, pois ele precisa trocar de ar. Eu acho que ele joga uma enormidade." A saída seria uma maneira de fazer o armador resgatar o bom futebol e dar a volta por cima na carreira.