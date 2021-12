Colisão entre caminhões deixa um morto e um ferido na Anchieta

Do Diário do Grande ABC



29/12/2021 | 15:03



Uma pessoa morreu após dois caminhões colidirem na Via Anchieta, na altura do km 54, em Cubatão, na manhã desta quarta-feira (29).

O acidente ocorreu por volta das 4h, na pista que leva sentido Litoral. O impacto foi tão violento que os dois caminhões foram consumidos pelas chamas. Uma das carretas, carregada com algodão, colidiu na traseira do outro caminhão.

O motoristas do caminhão que levava algodão não resistiu à violência do impacto e morreu no local. O motorista do outro veículo teve ferimentos leves e foi socorrido pela ambulância da Ecovias, concessionária da SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Foi preciso acionar o Corpo de Bombeiros para conter as chamas, que foram controladas quase uma hora depois do acidente, às 5h. O tráfego sentido Litoral chegou a ser bloqueado. No momento, o fluxo está normalizado.