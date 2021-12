Águas do Brasil arremata bloco 3 da Cedae por R$ 2,2 bi, ágio de 90%

29/12/2021 | 14:48



A Águas do Brasil foi vencedora do leilão do bloco 3 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), com o lance de R$ 2,201 bilhões. O ágio da proposta foi de 90%. Realizado nesta quarta-feira, 29, na B3, em São Paulo, o leilão tinha outorga mínima de R$ 1,16 bilhão.

Duas empresas apresentaram propostas para o certame desta quarta-feira. A outra proposta foi apresentada pela Aegea Saneamento, no valor de R$ 1,572 bilhões (ágio de 35,7%). Como a diferença entre as propostas foi superior a 20%, não houve disputa por viva-voz.

Com o resultado, a Águas do Brasil assume o serviço de saneamento básico de uma área formada por bairros da zona oeste do município do Rio de Janeiro e mais 20 cidades fluminenses. A empresa vencedora terá que investir R$ 4,7 bilhões ao longo dos 35 anos de contrato de concessão para universalizar água e esgoto nas áreas concedidas.

Esta foi a segunda rodada de concessões de saneamento pelo governo estadual do Rio em 2021. Em abril, o governo fluminense ofereceu quatro áreas separadas, com investimento total de R$ 30 bilhões em obras. Dessas quatro áreas ofertadas, três foram arrematadas naquele leilão, com outorgas que somaram R$ 22,7 bilhões, mais do que o dobro do valor mínimo de R$ 10 bilhões.

Já a área que acabou não recebendo propostas em abril, conhecida como "bloco 3", foi reformulada e ampliada - e acabou arrematada nesta quarta-feira. No desenho inicial, o bloco incluía seis cidades do interior e os bairros da zona oeste da capital. Agora, são 20 municípios do interior, além dos bairros cariocas.