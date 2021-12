Viih Tube aparece em foto dormindo no camarim de Dennis DJ

29/12/2021 | 14:11



Viih Tube apareceu em suas redes sociais compartilhando alguns momentos que teve durante o show de Dennis DJ. A influenciadora apareceu nos Stories mostrando que esteve presente até no palco durante a apresentação do artista.

Além disso, Viih Tube ainda compartilhou algumas fotos posando ao lado de Dennis e até uma em que ela se encontra deitada no camarim do DJ e na legenda da publicação resolveu pedir desculpas por algumas coisinhas.

Dennis me perdoa, por cochilar no seu camarim, bater um pratão escondido e roubar seu combo, quase derramar bebida na CDJ e ainda em anos diferentes.

O DJ que é super alto-astral super entendeu a brincadeira e deu ainda mais corda para isso com um comentário na publicação.

Hahhaha já me passa o que você quer comer e beber no próximo pra eu exigir do contratante. Tá mandando no camarim, no palco rs