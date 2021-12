Celso Portiolli revela luta contra câncer após retirada de tumor

29/12/2021 | 13:17



Depois do susto de ser diagnosticado com um pólipo na bexiga, Celso Portiolli, apresentador do SBT, contou em um vídeo sobre o tratamento contra o tumor encontrado no início de dezembro. "Vou fazer um tratamento, imunoterapia, chamada BCG. Chance de cura próxima de 100%", escreveu em um post no Instagram. Na postagem, Portiolli agradeceu à equipe de médicos que o acompanha no Hospital Albert Einstein e alertou para a o diagnóstico precoce da doença na bexiga, um tabu masculino. Dentre os sintomas, dor ao urinar e sangramento podem indicar possíveis sinais do quadro.

Mas a boa notícia foi Portiolli aliviar os fãs ao revelar que retirou o tumor encontrado. "Foi feito um procedimento endoscópico pra remoção desse pólipo E agora, eu vou ter que fazer um tratamento intravesical, que é dentro da bexiga.", anunciou o animador. "A chance de cura é próxima de 100%. Isso me deixou bastante aliviado, otimista e com muita fé de que vai dar tudo certo.", completou. Ao compartilhar o diagnóstico com o público, o apresentador reforça a importância das campanhas do Novembro Azul, como os cuidados com doenças ligadas à próstata, bexiga e o aparelho urinário.

E por mais que a palavra câncer pese, ele afirmou que durante o tratamento, vai levar "uma vida absolutamente normal". "Vou continuar fazendo academia, animando meus programas de televisão. Está tudo bem", afirmou. "Está tudo ótimo. Eu já sabia e fiz programas ao vivo na televisão e você nem imaginava. Então estou muito tranquilo e otimista."

Ao final do vídeo, Portiolli homenageou os médicos Fernando Maluf e Wladimir Alfer e falou sobre sua fé, também agradecendo à família e amigos. Famosos apoiaram a atitude corajosa do apresentador, como Maisa, ex-SBT, entre outros colegas de emissora.