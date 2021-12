Governo do Estado e Prefeitura entregam 260 apartamentos em Santo André

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



29/12/2021 | 13:13



O governo do Estado de São Paulo, por meio do secretário estadual em exercício de Habitação, Fernando Marangoni, e a Prefeitura de Santo André, sob comando do prefeito Paulo Serra (PSDB), entregaram na manhã de hoje 260 apartamentos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) no Jardim Ipanema, na cidade.

Durante o evento, Paulo Serra e Fernando Marangoni realizaram entrega das chaves das unidades. Cada residência já está equipada com fogão, geladeira e micro-ondas, além de piso e também de chuveiro. Conforme o secretário de Habitação, cada unidade recebeu investimento de R$ 160 mil, aproximadamente, o que representa, ao todo, R$ 41,6 milhões.

Grande parte dos apartamentos foi destinado a pessoas que viviam em áreas de risco na região, sendo que algumas unidades foram adaptadas para PCDs (Pessoas com Deficiência).

“O maior ganho para quem vai morar aqui, e temos que ressaltar, é o modelo que começou a ser construído quando o Fernando (Marangoni) foi secretário de Habitação aqui em Santo André e que agora é exportado para todo o Estado de São Paulo e para todo o Brasil. Então, Santo André, acaba sendo referência na qualidade de produção de habitação de interesse social”, declarou Paulo Serra.

O conjunto de prédios é formado cinco torres, com 14 andares cada e os apartamentos medes 56,62 metros quadrados com dois quartos, sala de estar, banheiro, cozinha e área de serviço. Além disse, na área externa, há quadra poliesportiva, playground, equipamentos de ginástica e portaria 24 horas.

“Importante destacar, também que durante a gestão do governador João Doria (PSDB), pelo Estado, nós começamos este modelo em Santo André e levamos para o Estado. Hoje, a CDHU produz em outro padrão”, avaliou Fernando Marangoni.

FELICIDADE

Não foi difícil enxergar a felicidade no rosto dos novos moradores do conjunto de prédios. A entrega dos apartamentos foi recebida como um presente de Natal, mesmo que atrasado. Quem se sentiu assim foi a Tatiane Cristina Henrique, 42 anos, que trabalha como autônoma. Ela conseguiu o apartamento após 11 anos de espera.

“Estou muito feliz. É um presente de Natal e de Ano Novo. Eu morava no Jardim Santo André, em uma área de risco e agora vim morar nesse apartamento. É uma realização de vida”, declarou a mulher que morará na unidade junto de seu filho, João, de 9 anos.

Lucimaria da Silva, 30, também não escondeu a alegria. Aguardando o momento de pegar a documentação que daria acesso ao seu apartamento, a mulher já fazia planos para decorar seu novo lar.

“Consegui ter meu apartamento. Vou morar com meus dois filhos e com meu marido. Já estou até pensando em como vou decorar a sala e os quartos. Ainda não vi o apartamento que vou morar, mas sei que é no segundo andar”, disse.