Dulce Maria fala sobre salário na época de Rebelde: Recebíamos muito pouco

29/12/2021 | 13:10



Dulce Maria, eterna integrante do RBD, fez uma revelação que chocou a web! Em entrevista com Yordi Rosado, a cantora admitiu que não ganhava muito dinheiro com Rebelde, grupo mexicano de sucesso, que surgiu em 2004 com a novela de mesmo nome.

- Pagam melhor nas campanhas publicitárias. Em Rebelde eu não ganhava muito, bom, não só eu, todos. Dançavam bonito com a gente. Agora faço as contas do que ganhávamos com os shows, e claro, no final recebíamos muito pouco. Foi algo muito forte, na época ganhávamos muito pouco, explica.

A musa ainda revelou que durante um bate-papo com os outros colegas do grupo, eles perceberam que cada um recebia valores distintos.

- Teve uma vez que nos reunimos, em uma turnê pelo Chile, e começamos a conversar e percebemos que todos ganhávamos diferente. Quando chegamos no México, fomos todos no escritório de Benítez [administrador] e dissemos que queríamos ganhar todos igualmente, mas aquele foi o último ano.

