Internado, cantor Maurílio apresenta piora clínica e está sob ventilação mecânica

29/12/2021 | 12:10



O quadro de saúde do cantor Maurílio, da dupla com Luiza, não é dos melhores! De acordo com o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, dia 29, o artista apresentou piora clínica nas últimas 12 horas e está sedado.

O paciente Maurílio Delmont Ribeiro, de 28 anos de idade, segue internado em estado grave - sedado, sob ventilação mecânica em hemodiálise contínua. Apresenta piora clínica nas últimas 12h - está em uso de drogas vasoativas e com disfunção hepática. Segue em uso de antibióticoterapia e antifúngios. Em acompanhamento de múltiplas especialidades: nefrologia, hematologia, neurologia e infectologia, diz o comunicado do hospital.

Maurílio, de 28 anos de idade, sofreu três paradas cardíacas, sendo diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. O cantor está internado desde o dia 14 de dezembro após passar mal durante a gravação de um DVD.