Dupla sertaneja Israel e Rodolffo substitui Zé Neto e Cristiano em shows

29/12/2021 | 12:10



Recentemente, a dupla Zé Neto e Cristiano inesperadamente precisou cancelar os shows até o dia 9 de janeiro, após Zé Neto ser diagnosticado com uma lesão pulmonar. Para não deixar os fãs na mão, como explica o colunista Leo Dias, foram escolhidos Israel e Rodolfo para substituí-los nas apresentações.

Segundo o colunista, essa substituição foi uma forma de reconhecer o trabalho duro dos intérpretes de Batom de Cereja, que agora são uma das duplas mais famosas do meio sertanejo. O ex-BBB e Israel agora vão se apresentar em São Miguel do Gostoso, Porto Seguro e Brasília nesse final de dezembro.

Os shows da dupla Zé Neto & Cristiano de hoje ao dia 09 de janeiro serão cancelados em virtude de ter sido detectada monilíase oral (fungo), causado pelo uso de corticoide, medicamento utilizado pelo cantor no recente tratamento para sanar os focos de vidro fosco no pulmão. O cantor já iniciou o novo tratamento e deverá ficar em repouso no período acima mencionado. Tanto Zé Neto como Cristiano, já estão em casa. Não há necessidade de internação neste caso, segundo atesta o médico particular de Zé Neto, Dr. Wandervan Antônio de Azevedo. O sertanejo, que faz dupla com Cristiano, revelou recentemente uma lesão pulmonar, preocupando fãs de todo o país. De acordo com a equipe do artista, Zé Neto está com foco de vidro no pulmão, um problema que poderia ser consequência da Covid-19, assim como do consumo de Vape, cigarro eletrônico, disse a equipe em um comunicado oficial.