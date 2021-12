Taxas futuras de juros têm leve alta, em linha com dólar, e liquidez é fraca

29/12/2021 | 11:33



Os juros futuros operam em leve alta no final da manhã desta quarta-feira, alinhados ao movimento do dólar. A alta do IGP-M de dezembro foi observada, mas traders afirmam que hoje o movimento é mais de ajuste e liquidez bem reduzida sem nenhum fator pesando de fato na curva. A moeda americana sobe também ante outras divisas emergentes, com o avanço da cepa Ômicron do coronavírus no radar. Às 11h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,77%, de 11,68% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2025 ia para 10,64%, de 10,59%, e o para janeiro de 2023 subia para 10,55% de 10,50% no ajuste de ontem. O dólar à vista subia 0,21%, a R$ 5,6519.