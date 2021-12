Após acerto de contrato, Janderson promete dedicação máxima no Grêmio

29/12/2021 | 11:30



O atacante Janderson, de 22 anos, assinou contrato com o Grêmio na última terça-feira e é o primeiro reforço do clube para o setor ofensivo. Ativo nas redes sociais, o jogador emprestado pelo Corinthians se manifestou pela primeira vez como atleta gremista e prometeu dedicação máxima ao vestir as cores do time tricolor.

"Um prazer enorme vestir a camisa do Grêmio, um gigante do futebol brasileiro. Que seja um ano de muito trabalho. Vou me dedicar ao máximo pra honrar as cores do Tricolor", escreveu Janderson em seu perfil no Instagram.

Janderson chega por empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2022. Natural de Barreiras, no interior da Bahia, foi um dos principais jogadores do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro deste ano. O atacante disputou 51 partidas em 2021 entre Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Goiano, com cinco gols marcados e quatro assistências.

No período em que o Atlético Goianiense lutou para evitar o rebaixamento no Brasileirão, Janderson foi peça fundamental do time do técnico Marcelo Cabo para ganhar os jogos necessários e escapar da zona da degola.

O atacante se junta a outros reforços já anunciados pelo Grêmio, como Orejuela, lateral-direito colombiano do São Paulo, Bruno Alves, zagueiro também do clube tricolor paulista, e Nicolas, jogador do Athletico-PR. Rebaixado no Brasileirão, o time gaúcho terá três competições em 2022: Estadual, Série B do Brasileiro e Copa do Brasil.