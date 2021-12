Advogados do Nirvana pedem que processo aberto por bebê de Nevermind seja finalizado

29/12/2021 | 11:10



Nos últimos meses, Spencer Elden, o bebê da capa de Nevermind, álbum do Nirvana, voltou aos holofotes após processar a banda por pornografia infantil e exploração sexual. O homem, que aparece pelado na capa do disco, pede para cada um dos alvos, incluindo Dave Grohl, Krist Novoselic e a viúva de Kurt Cobain, Courtney Love, 150 mil dólares, cerca de 780 mil reais. Recentemente, os advogados do grupo entraram na Justiça e pediram o fim deste processo.

A alegação de Elden de que a foto na capa do álbum Nevermind é pornografia infantil não é, aparentemente, séria. Uma breve análise da imagem, ou a própria conduta de Elden deixa isso claro, alegaram, segundo a Billboard.

Eles ainda abordaram o fato de que Elden, agora com 30 anos de idade, recriou a foto da capa diversas vezes ao longo dos anos e ainda tem uma tatuagem dedicada ao disco.

Elden passou três décadas lucrando com a fama de ser o bebê do Nirvana. Ele refez a fotografia da capa várias vezes e tem o nome do álbum tatuado em seu peito.