Leo Cidade compartilha homenagem de aniversário para Larissa Manoela

29/12/2021 | 11:10



Larissa Manoela completou na última terça-feira, dia 28, os seus 21 anos de idade e claro que deu uma comemoradinha com seus familiares e amigos mais próximos. O que os internautas não estavam esperando era que o ex-namorado da atriz, Leo Cidade, iria até as redes sociais compartilhar uma homenagem para ela.

Pois é, o bonitão postou uma foto antiga ao lado de Lari quando eles ainda eram um casal, visto que eles se separaram no início de 2021, após três anos juntos, e escreveu:

Feliz aniversário, Lalá Manu! Aproveita seu dia e continua conquistando esse mundão.

Ai que fofo! Além disso, Lari Manoela também apareceu em suas redes sociais para compartilhar várias fotos do dia especial e aproveitou o momento para agradecer as mensagens de carinho que recebeu de seus fãs e seguidores.

Eu não poderia ter tido melhores formas para comemorar os meus 21 anos. Porque sim só no dia 28/12 é possível cantar 55 parabéns pra mim (eu amo aniversários). Eu tive parabéns antes de sair de Orlando, meia noite nas alturas, chegando no camarim da Globo, terminando o dia de gravação e pra finalizar o dia com chave de ouro num restaurante delicioso. A vida é preciosa demais e compartilhá-la com minha família, amigos e fãs é ainda mais legal. Obrigada por todas as mensagens de carinho, sem dúvidas todas as homenagens me tocaram de alguma forma, seja pessoalmente ou virtualmente. Tô me sentindo completa, transbordando alegria e iniciando o melhor ciclo da minha vida? Bem vindos meus 21.