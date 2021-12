Depois de 26 anos, Denise Fraga volta para as telas para interpretar Júlia em Um Lugar ao Sol

29/12/2021 | 11:11



De volta às telinhas! Depois de 26 anos longe das câmeras, Denise Fraga retornou com grande estilo para a televisão. Ela está interpretando Júlia, uma cantora e alcoólatra em recuperação, na novela da TV Globo, Um Lugar ao Sol.

Em entrevista ao O Globo, a atriz aproveitou para falar sobre seu retorno e justificar o tempo fora. Ela disse que priorizou seu amor pelos palcos, mas agora quer encaixar novelas em sua agenda cheia de peças:

- Quando as pessoas me ligavam, eu ficava com o teatro. Eu adorei fazer TV, mas nunca vou parar de fazer peças. Vou ter intervalos entre uma e outra, e aí é questão de combinar. Estava com saudade da câmera. Quero poder encaixar as novelas se vierem os convites.

Além do novo papel despertar a vontade de continuar diante das câmeras, ele também deixou Denise maravilhada com os estúdios do Projac. Apesar de ser contratada pela Globo por muitos anos, ela sempre gravou seus programas em São Paulo.

- Fiz muita coisa em São Paulo também. Quando cheguei, vi que tinha até viaduto. Eu parecia uma turista.

Enquanto espera a volta aos palcos, que acontecerá em janeiro de 2022, a atriz assiste sua personagem todos os dias.