Filho de Faustão pilota avião com herdeira de gigante farmacêutica

29/12/2021 | 11:11



Novo romance na área? Ao que parece, João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva, vai passar o réveillon muito bem acompanhado. De acordo com o Extra, o garoto chegou na ilha Saint Barth pilotando um bimotor. Sozinho? Claro que não. Ao lado da influenciadora Esther Marques, filha de João Adibe Marques, dono de uma gigante farmacêutica.

Segundo fontes próximas aos pombinhos, o affair está rolando há poucos meses. Nas redes sociais, os dois postaram fotos da viagem, longe um do outro. No entanto, no vídeo que mostra o bimotor, Esther aparece no lado do carona da aeronave. Ui!