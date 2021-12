Variante Ômicron chega ao Grande ABC

Dérek Bittencourt



29/12/2021 | 11:08



Os três primeiros casos de pessoas do Grande ABC infectadas pela variante Ômicron da Covid-19 foram confirmados na manhã desta quarta-feira, 29. O anúncio foi realizado pela FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), que identificou a cepa em dois moradores de São Bernardo e um de São Caetano.

O sequenciamento genômico realizado no laboratório do centro universitário identificou a Ômicron nas amostras desses pacientes que, segundo a faculdade, não tinham histórico recente de viagens, o que sugere transmissão comunitária (avaliação esta que cabe às autoridades Transmissãoo Nenhum dos pacientes diagnosticados tinha histórico recente de viagens, o que pode sugerir transmissão de saúde).

“O sequenciamento genético nos permite conhecer e acompanhar a evolução das variantes de maneira mais ágil. Um vírus altamente transmissível como este causador da Covid-19 está sempre mudando para se adaptar. Quanto mais amostras tivermos para analisar, mais iremos entender como ele está se desenvolvendo na comunidade, quais medidas de prevenção são mais efetivas e como as vacinas estão agindo. Com essa iniciativa faremos um mapeamento mais detalhado dos casos na região”, explica Fernando Fonseca, vice-reitor do Centro Universitário FMABC.